مي العيدان تهاجم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين : ” شخص سيئ الذكر وكلك سيئات “

شنت الممثلة والإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما على الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” .

فتحدثت مي العيدان أن الشعب الكويتي لا يخشى سيرة صدام حسين كما يظن البعض خاصة وإنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006 .. فقالت : ” بدي أقول شيء لسيئ الذكر هذا صدام حسين .. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات ” .

وهو ما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بين المتابعين من العراقيين وانهالت التعليقات المهاجمة لها والمدافعة عن الرئيس العراقي الراحل .