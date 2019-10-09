مي العيدان تهاجم شهيرة وسهير رمزي بعد خلعهما الحجاب : ” لما القبر بعت لهم واتساب قاموا قلعوا الحجاب “

نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان “عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو تسخر من خلاله من الفنانات المصريات ” شهيرة ” وسهير رمزي ” .

وذلك بعد ظهور كلا منهما بدون الحجاب بالكامل أو وضعهما لشعر مستعار في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة مما دفعها إلى شن هجوم عليهم .

وظهرت في مقطع الفيديو الفنانة شهيرة في حفل وهي تتحدث عن شعرها المستعار وقصة الشعر الجديدة عليها ولونه .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الفيديو قائلة : ” شهيرة بباروكة بوي .. أنا اللي افهمه إن العواجيز اهي وسهير رمزي بعد اكثر من 20 سنة متمسكين بحجابهم ولما القبر بعث لهم واتساب قاموا قلعوا الحجاب ” .

وأضافت : ” ولا الثالثه ام منة شلبي زيزي مصطفى طالعة بلقاء تقول انا قلعت الحجاب لإنه وقع شعري مو انتي قلعتي حسناتك .. نعيش ونشوف ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على مقطع الفيديو وتوالت التعليقات التي انقسمت بين مؤيد لما قالته ووصفته بهما وبين معارضا لها ومعتبرا ذلك تدخلا منها بطريقة مستفزة وبغير حق في حياتهما الشخصية .