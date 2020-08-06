نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وجهت من خلالها رسالة شديدة اللهجة إلى فنان لم تذكر إسمه .

حيث وصفت مي العيدان هذا الفنان الذي لم تكشف عن هويته بإنه مجرد من الرجولة وحديث نعمة .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” تصنيفك الشخصي بوسط البطاقة إنك ذكر في خانة الجنس والنوع .. بس إنت مالك بالمراجل علاقة .. حديث نعمة مغتني من بعد جوع ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة التي انهالت تعليقاتهم متسائلين حول الشخص المقصود من هذا التعليق ذاكرين بعض الأسماء والتي جاء من بينها إسم الفنان المصري ” محمد رمضان ” .