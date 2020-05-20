شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما قاسيا على الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” بعد تداول مقطع فيديو للفنان المصري ” محمد رمضان ” وهو يتحدث عن حبه له وللشعب العراقي.

لتنتقد مي العيدان ذلك وتكتب في تعليقها على مقطع الفيديو : ” والله حبتك القرادة لإنك عديم أخلاق .. نسيت إن صدام بسنة 90 وضع المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصالة تحط الفلوس في فمه ويتكلم ” .

وتابعت : ” نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق .. نسيت صدام وأعوانه وابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات ” .

وأضافت : ” الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت ما نحبك لأن اللي يحب اللي قتل أولادنا واستباح الكويت ما نحبه دامك تحبه وارجع اقولك حبتك القرادة يا تافه ” .