نشرت الإعلامية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” سخرت من خلاله من الإعلامية ” حليمة بولند ” .

وذلك على خلفية ظهور حليمة بولند بإطلالة محتشمة في الآونة الأخيرة كادت أن تصل إلى عنقها على حد وصف العيدان والتي أرجعت السبب في ذلك إلى الحملة التي شنّتها وزارة الداخلية الكويتية على الفاشينيستات اللواتي يتجاوزن الآداب العامة .

فقالت مي العيدان في مقطع الفيديو : ” الشي اللي ضحكني وموتني ضحك الصراحة بعد الهبة اللي صارت الحين من الداخلية لهم ألف تحية وسلام حليمة بولند قامت تلبس لهني يا جماعة ( مشيرة إلى أعلى عنقها ) ” .

وتابعت ساخرة : ” أعتقد لو تعطونها إسبوع حليمة تلبس الحجاب .. كان من زمان يا داخلية ” .