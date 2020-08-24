نشرت الإعلامية المصرية ” مي حلمي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهرت بها على شاطئ البحر خلال قضائها لعطلتها الصيفية في أحد المنتجعات السياحية .

وذلك بعد أيام من إعلان إنفصالها عن زوجها الفنان المصري ” محمد رشاد ” .. والتي وجهت من خلالها رسالة عبرت بها عن ما مرت وما تشعر به .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” خذلت مرة وسامحت وخذلت أخري فتوقعت الثالثة فأكتفيت وجع .. فما عدت بحدة الصدمة اتفاجأ ولكن تعلمت أن كثرة الخذلان يبقيني صامدة .. فجبرآ يا الله بقلبي جبران يتعجب له الخلق من قوه جبرانك ” .

يذكر أن الفنان محمد رشاد كان قد أعلن إنفصاله عن زوجته مي حلمي منذ أيام بعد مرور عاما واحدا فقط على زواجهما .. مؤكدا أنهما لا يمكن أن يعودا إلى بعضهما مرة أخرى لأنه الطلاق الثالث بينهما .