حاولت مي خريش، ، نائبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تدارك موجة الغضب التي اثيرت ضدها وضد التيار الذي تمثله بعد تفضيلها لايران على السعودية خلال لقائها مع الاعلامي طوني خليفة في برنامج “سؤال مرحج” على “صوت بيروت”.

فقد كتبت مي خريش في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “إستضافني الاعلامي طوني خليفة بصفتي الشخصية في برنامجه “سؤال محرج”…لعبة البرنامج تتضمّن فقرة المفاضلة بين دول وشخصيات عامة …أجوبتي كانت جريئة وصريحة…وهي تُمثلني و لا علاقة لها برأي التيار السياسي الذي لي شرف الانتماء اليه…هناك من إجتهد كالعادة لتحريف اجوبتي في غير سياقها…”.

إستضافني الاعلامي طوني خليفة بصفتي الشخصية في برنامجه "سؤال محرج"…لعبة البرنامج تتضمّن فقرة المفاضلة بين دول وشخصيات عامة …أجوبتي كانت جريئة وصريحة…وهي تُمثلني و لا علاقة لها برأي التيار السياسي الذي لي شرف الانتماء اليه…هناك من إجتهد كالعادة لتحريف اجوبتي في غير سياقها… — مي خريش (@MayKhreich) October 11, 2020

وكان جواب مي خريش قد عرضها لموجة من الانتقادات والسخرية تدخل فيها امراء سعوديون حيث كتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تغريدة عبر حسابه على تويتر : “هذا يوم حزين لنا كسعوديين.. احفظوا هذا التاريخ العاشر من أكتوبر.. مي خريش اختارت إيران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم”.

هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم https://t.co/kFqxBqU5Vs — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 11, 2020

أما الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود فعلق بتغريدة قال فيها: “إختيارك يا مي خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار والانفجار، ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران”.

إختيارك يا #مي_خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الإنهيار والإنفجار , ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران https://t.co/Kd2aQ21Ceg — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 11, 2020