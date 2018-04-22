نائبة العراقية ترد على انتشار فيديو جنسى لها… شاهد ماذا قالت!

بعد انتشار فيديو جنسي لها عبر موقع اليوتيوب، اوضحت الدكتورة انتظار أحمد مرشحة ائتلاف «النصر» للانتخابات العراقية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، حقيقة هذا الفيديو.

وقالت الدكتورة انتظار احمد خلال تقرير عرضه الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، أن التحقيقات التي أجريت بخصوص نشر فيديو جنسى لها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أكدت فبركة المقطع الجنسى، وتابعت «أنا من عائلة محافظة ومن مدينة مقدسة لا تسمح بمثل هذه الأفعال، وسأترشح للانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل».

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه المرشحة انتظار أحمد بشكل غير أخلاقي مع شخص يتحدث بلهجة خليجية.