نشرت النائبة بمجلس النواب المصري ” أنيسة حسونة ” عددا من التغريدات عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على بعض الأعمال الدرامية التي تعرض في الموسم الرمضاني الحالي وأداء بعض الفنانين .

وعلقت أنيسة حسونة في تغريدة لها على أداء الفنانة ” ياسمين صبري ” في مسلسلها ” فرصة ثانية ” مشيرة إلى إنه لم يعجبها وأن ياسمين لا تجيد التمثيل .

فكتبت قائلة : ” من غير زعل ياسمين صبري مش بتعرف تمثل ” .

بينما أعربت أنيسة حسونة عن إعجابها بمسلسل ” البرنس ” بطولة الفنان ” محمد رمضان ” .. فقالت : ” أنا عاجبني مسلسل محمد رمضان .. الأحداث سريعة والحوار واقعي والممثلين هايلين والمخرج والمؤلف متمكن ” .

وتابعت : ” كل يوم بنستني هيحصل إيه في الحلقة اللي بعدها .. صحيح كمية الشر بين الإخوة لا تصدق بس مفيش رغي وتطويل بدون داع ” .

وأضافت : ” الحلقة الوحيدة اللي شفتها علي بعضها أول يوم هي البرنس لمحمد رمضان وبصراحة عجبتني .. الريتم سريع وخيوط الشخصيات متقاطعة بحيث أعطتنا الصورة كاملة وشوقتنا للأحداث التالية .. برافو المخرج محمد سامي ” .

وفي تغريدة أخرى أشادت أنيسة حسونة بمسلسل الإختيار للفنان ” أمير كرارة ” فكتبت : ” عبارة عن مشاعر مختلطة من الفخر والإنتماء والحزن والشجن ” .

واستكملت : ” حالة من التوتر الشديد أثناء مشاهد المعارك كأننا نعيش هذة اللحظات مرة ثانية وتذكر لأيام ميدان التحرير والإتحادية 30 يونيو .. ربنا يحمي أبطالنا ومحاربينا الشجعان ويرحم الشهداء الأبرار وتعيشي يا مصر دايما مرفوعة الرأس ” .