نائب برلماني يستفز المسلمين بمسابقة رسوم مسيئة للرسول : ” يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية “

نشر النائب الهولندي ” خيرت فيلدرز ” المشهور عنه معاداته للدين الإسلامي تغريدة له يوم أمس السبت عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” دعا فيها من جديد إلى إقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تصور النبي محمد عليه الصلاة والسلام .

وذلك بعد مرور أكثر من عام على إلغائها خشية الهجمات عليه .. حيث ألغى فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي مسابقة مماثلة في أغسطس من العام الماضي بعد اعتقال الشرطة لرجلا هدد بقتله بسبب خطته وما دعا إليه .

كما تسببت خطط إجراء هذه المسابقة في ذلك الوقت في مظاهرات ضخمة في باكستان نظمها حزب ” حركة لبيك ” الإسلامي الذي دعا الدول الإسلامية إلى قطع كل العلاقات مع هولندا .

وكتب خيرت فيلدرز في تغريدته قائلا : ” يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية ” .. معلنا عن إقامة المسابقة من جديد ودعا الناس إلى إرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن .