اتهم النائب اللبناني ماريو عون زوجات مسؤولين سياسيين بممارسة علاقات حميمة للحفاظ على مصالح ازواجهن السياسية، حسب تعبيره.
وتحدث ماريو عون، خلال لقاء مع الاعلامي طوني خليفة في برنامج “سؤال محرج”، عن ما وصفها بـ الاخبار السيئة اخلاقيا عن بعض المسؤولين اللبنانيين زمن الوصاية السورية على لبنان.
وتابع “اللي كانوا يطلعوا على عنجر عند غازي كنعان على سبيل المثال كانوا يخبروا انه كانت تحصل علاقات حميمة مع بعض النسوة للاسف اللبنانييات حفاظا على مصالح ازواجهم السياسيين”.
واضاف “انا صريح بحياتي وهذا الذي كان يحصل واللي عم يسمعني بيعرف انه معي حق بس اكيد انه سينشر عرضي وما عندي مشكل في هذا الموضوع”.
وقد اثار كلام النائب اللبناني استهجان الكثيرين بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مستغربين ان يصل الخطاب السياسي الى هذا المستوى.