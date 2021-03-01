اتهم النائب اللبناني ماريو عون زوجات مسؤولين سياسيين بممارسة علاقات حميمة للحفاظ على مصالح ازواجهن السياسية، حسب تعبيره.

وتحدث ماريو عون، خلال لقاء مع الاعلامي طوني خليفة في برنامج “سؤال محرج”، عن ما وصفها بـ الاخبار السيئة اخلاقيا عن بعض المسؤولين اللبنانيين زمن الوصاية السورية على لبنان.

وتابع “اللي كانوا يطلعوا على عنجر عند غازي كنعان على سبيل المثال كانوا يخبروا انه كانت تحصل علاقات حميمة مع بعض النسوة للاسف اللبنانييات حفاظا على مصالح ازواجهم السياسيين”.

واضاف “انا صريح بحياتي وهذا الذي كان يحصل واللي عم يسمعني بيعرف انه معي حق بس اكيد انه سينشر عرضي وما عندي مشكل في هذا الموضوع”.

ماريو عون في #سؤال_محرج: كان تحصل علاقة حميمة مع بعض النسوة اللبنانيات حفاظاً على مصالح أزواجهن السياسين … هذا ما كان يحصل ويلي عم يسمعني بيعرف انو معي حق — Tony Khalife | طوني خليفة (@TonyKhalifeh) February 28, 2021

وقد اثار كلام النائب اللبناني استهجان الكثيرين بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مستغربين ان يصل الخطاب السياسي الى هذا المستوى.

تبهدلنا ع الآخر.. بيعين الله — Fatima. H (@FatimaH40809494) February 28, 2021

وهو من اسفل الشخصيات — hussein hani (@husseinhani13) February 28, 2021