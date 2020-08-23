نشرت الناشطة السعودية ” سعاد الشمري ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” هنأت من خلاله ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي بمناسبة عيد ميلاده .

وقالت سعاد الشمري في مقطع الفيديو : ” مرحبا من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي .. المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ” .

وتابعت : ” ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية .. ويملك حساب جميل حساب يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته التي يجب أن يكون بها ” .

وأضافت الشمري : ” بمناسبة عيد ميلاده حابة أقول لك كل عام وأنت بخير وأتمنى أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة ” .

وأعاد أفيخاي أدرعي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وكتب في تعليقه عليه : ” شكرا جزيلا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي .. أنت مثل وقدوة للكثيرين ” .