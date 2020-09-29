أثارت الناشطة السعودية ” رهف القنون ” جدلا واسعا بين متابعيها وذلك بعد إعلانها بإنها ” ثنائية الجنس ” .

وكشفت رهف القنون عن ذلك في ردها على سؤال من إحدى المتابعات جاء فيه : ” هل أنت ثنائية الجنس ؟ .. أنا احترمك إذا كنت محافظة .. أنا أحبك أنتي ملهمتي ” .

لتجيب رهف قائلة : ” نعم .. أنا مزدوجة التوجه الجنسي وأحبك أيضا ” .

وأشارت الناشطة السعودية في حديثها وردودها على المتابعين بإنها لا ترغب في الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي .. وأعربت عن حبها وشكرها لمتابعيها .

فقالت : ” أنا ممتنة للتغيرات ولرهف الجديدة مسالمة وأتمنى السلام للكل .. شكرا جزيلا لكم .. أرسل لكم الكثير من الحب والسلام ” .