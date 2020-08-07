تعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لهجوم من ناشطين عرب بعد تغريدة له باللغة العربية عبر فيها عن دعمه للشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بالاضافة الى الدمار الهائل.

فقد كتب ماكرون تغريدة قصيرة باللغة العربية عبر حسابه على تويتر قال فيها: “بحبك يا لبنان !” غير ان تغريدته قوبلت بانتقادات واسعة من بعض الناشطين العرب.

فقد كتب الاعلامي السوري موسى العمر: “.. لك تؤبر قلبي يا ماكرون يا حنون.. سبحان الله لا تحبون لبنان الا وقت الحروب والمصائب …لكن عندما ترى أمراء الحرب فيه يغتصبونه تاخدو وضع المزهرية.. اعملي فلو وحاكيني خاص | بونوي |”.

لك تؤبر قلبي يا ماكرون يا حنون

سبحان الله لا تحبون لبنان الا وقت الحروب والمصائب …لكن عندما ترى أمراء الحرب فيه يغتصبونه تاخدو وضع المزهرية

اعملي فلو وحاكيني خاص | بونوي | — موسى العمر (@MousaAlomar) August 7, 2020

“أما الاعلامي اللبناني جيري ماهر فقد كتب: “إذا بتحب لبنان، خلص الشعب من الطبقة السياسية الفاسدة و الإرهابية التي جمعتها على طاولة واحدة حولك اليوم في بيروت. غير هيك الشعارات و كلام الأغاني ما بيصنع بلد. Merci”.

إذا بتحب لبنان، خلص الشعب من الطبقة السياسية الفاسدة و الإرهابية التي جمعتها على طاولة واحدة حولك اليوم في بيروت. غير هيك الشعارات و كلام الأغاني ما بيصنع بلد. Merci — Jerry Maher (@jerrymahers) August 6, 2020

كما كتب ناشط مصري قائلا: “الفرنسيون دخلوا مصر وقتلوا مئات الالاف بكل معركة ومقاومة .المصريين واجهوكم باسلحة بسيطة وقديمة بسبب انعزال العالم الاسلام عن الحروب طويلا وكان مسترخي جدا.الفرنسيون قبل٢٠٠عام اغتصبوا وقتلوا مصر وجزائر وسوريا ولبنان . هل نسيتم او نحن نسينا!وتنظرون للبنان كملكية خاصة! ستندمون جدا”.

الفرنسيون دخلوا مصر وقتلوا مئات الالاف بكل معركة ومقاومة.المصريين واجهوكم باسلحة بسيطة وقديمة بسبب انعزال العالم الاسلام عن الحروب طويلا وكان مسترخي جدا.الفرنسيون قبل٢٠٠عام اغتصبوا وقتلوا مصر وجزائر وسوريا ولبنان . هل نسيتم او نحن نسينا!وتنظرون للبنان كملكية خاصة! ستندمون جدا pic.twitter.com/FcrnXtWWbL — حسين (@Ababil1300) August 6, 2020

فيما كتب هيثم ابو خليل: “يا سيد ماكرون لا أستطيع أن أصدقك لنا عندكم 18000 جمجمة للمجاهدين الجزائريين في متحف الطبيعة في باريس ياريت تعيدوهم يدفنوا في بلادهم مع دفع تعويضات وتقديم إعتذارات لعائلات أكثر من 9مليون شهيد جزائري! إن تاريخ الإرهاب الفرنسي في حق الشعوب العربية مازال مستمر في أفريقيا!!”.

يا سيد ماكرون لا أستطيع أن أصدقك

لنا عندكم 18000

جمجمة للمجاهدين الجزائريين في متحف الطبيعة في باريس

ياريت تعيدوهم يدفنوا في بلادهم

مع دفع تعويضات وتقديم إعتذارات لعائلات أكثر من 9مليون شهيد جزائري!

إن تاريخ الإرهاب الفرنسي في حق الشعوب العربية مازال مستمر في أفريقيا!! — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 6, 2020

كما كتب ناشط اخر قائلا: “اما لبنان لاتحبك ومن هتف اليوم لك سببه هو حاشيتكم الحاكمة في لبنان.. تقتلون في مالي وليبيا وشمال سوريا والعراق وتقتاتون على خيرات وعرق الفقراء والمحتاجين في افريقيا أنت الداعم الأول للمهزوم حفتر ….زمن الترويض إنتهى”.

اما لبنان لاتحبك ومن هتف اليوم لك سببه هو حاشيتكم الحاكمة في لبنان..

تقتلون في مالي وليبيا وشمال سوريا والعراق

وتقتاتون على خيرات وعرق الفقراء والمحتاجين في افريقيا أنت الداعم الأول للمهزوم حفتر ….زمن الترويض إنتهى pic.twitter.com/CAZB4kxkNJ — dah (@DahahmedouDah) August 6, 2020

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد زار بيروت امس بعد ساعات من الانفجار حيث تفقد المرفأ وشوارع بيروت المتضررة ولقي استقبالا حافلا من اللبنانيين وتعهّد في تصريحات له من القصر الجمهوري في بعبدا، ألا تصل المساعدات إلى الأيدي الفاسدة في لبنان.