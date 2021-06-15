تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشط سعودي عبدالله الودعاني اعطى فيه انطباعاته عن زيارته لاوكرانيا حيث قال ان الفتيات الاوكرانيات معجبات بالرجال الخليجيين.

وقال الودعاني: “النساء هنا والله اكون صريح وواضج جدا يخقون على الخليجي بشكل مو طبيعي مو عشان فلوس لدرجة يقولون فلوس ما نبي بس حلمي ان اكون مع شخص خليجي”.

وقد اثار المقطع سخرية الناشطات السعوديات حيث كتبت احداهن: “طيب الله يرزقهم الزوجات الاوكرانيات الجميلات الصالحات يريحونا ويرتاحون .. ونلقى مواضيع اخرى في الحياة نهتم فيها”.

طيب الله يرزقهم الزوجات الاوكرانيات الجميلات الصالحات يريحونا ويرتاحون ونلقى مواضيع اخرى في الحياة نهتم فيها https://t.co/TX531EDUZ4 — بنت الراعي…. MBS (@MbsBint1) June 13, 2021

فيما برر احدهم سبب اعجاب الاوكرانيات بالخليجيين بالقول: “هو لانهم يحبون الشعر الاسود وحواجب الخليجيين كشيء مفتقد عندهم ، فصاير كمعلم جمال.. بالاضافه لان الروسيين والاكرانيين الرجال جلفين وبخيلين بعواطفهم ونادرا ما يبتسمون ، وما يحبون لكاعة البنات”.

هو لانهم يحبون الشعر الاسود وحواجب الخليجيين كشيء مفتقد عندهم ، فصاير كمعلم جمال



بالاضافه لان الروسيين والاكرانيين الرجال جلفين وبخيلين بعواطفهم ونادرا ما يبتسمون ، وما يحبون لكاعة البنات — أنس الخليفي (@anas050anas) June 13, 2021

صدقت والله صدقت .. معظم القرويين عندنا سذج .شاهدت اثنين منهم في تركيا قبل سنوات في تركيا وهم يتناقزون في احدى حدائق اسطنبول مثل القرود والفتيات يضحكن عليهما وهما سعيدان بالبنات حولهما وعندما سألتهما . قالا اول مرة يسافران . — البحار (@esaa500) June 13, 2021

ترا اوكرانيا دوله مو محافظه وغازي مالف الدوله كلها عشان تحكمي عليها من بدري وترا غازي ماراح الا مدينتين لفيف وكييف عشان كذا لاتحكمي ع الدوله كلها انها اكبر من حجمها بس عشان سنابات غازي لان فيها ارياف واجوا حلوه وغيره كثير بحكم متابعتي لبعض المشاهير الي راحو لها وغطوها بشكل اكبر — الشقردي 305 (@JEYzJavM7JDw81F) June 13, 2021