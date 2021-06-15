تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشط سعودي عبدالله الودعاني اعطى فيه انطباعاته عن زيارته لاوكرانيا حيث قال ان الفتيات الاوكرانيات معجبات بالرجال الخليجيين.
وقال الودعاني: “النساء هنا والله اكون صريح وواضج جدا يخقون على الخليجي بشكل مو طبيعي مو عشان فلوس لدرجة يقولون فلوس ما نبي بس حلمي ان اكون مع شخص خليجي”.
وقد اثار المقطع سخرية الناشطات السعوديات حيث كتبت احداهن: “طيب الله يرزقهم الزوجات الاوكرانيات الجميلات الصالحات يريحونا ويرتاحون .. ونلقى مواضيع اخرى في الحياة نهتم فيها”.
فيما برر احدهم سبب اعجاب الاوكرانيات بالخليجيين بالقول: “هو لانهم يحبون الشعر الاسود وحواجب الخليجيين كشيء مفتقد عندهم ، فصاير كمعلم جمال.. بالاضافه لان الروسيين والاكرانيين الرجال جلفين وبخيلين بعواطفهم ونادرا ما يبتسمون ، وما يحبون لكاعة البنات”.