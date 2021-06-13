تعرض صياد أمريكي يدعى ” مايكل باكارد ” إلى حادث مروع حيث ابتلعه حوت أحدب لمدة تقارب ال 30 أو 40 ثانية أثناء غوصه في ولاية ماساتشوستس الأمريكية ثم بصقه بعد ذلك لينجو من موت محقق .

وروى مايكل باكارد الذي يبلغ من العمر 56 عاما تفاصيل ما حدث معه فقال أنه كان يعوم على عمق 45 قدماً (14 متراً) في المياه قبالة سواحل منطقة روفينستاون عندما شعر فجأة بنتوء هائل يقترب منه ومن بعدها أصبح كل شيء قاتماً .

وأشار باكارد إلى أنه في البداية ظن أن سمكة قرش قد ابتلعته لانتشارها وتواجدها في هذه المنطقة إلا أنه كانت لا توجد أسنان في الفم .

وأضاف : ” أدركت أنني في فم حوت يحاول ابتلاعي وإذ فجأة صعد الحوت إلى السطح وفتح فاه وبدأ يهز رأسه وقذف بي في الهواء وسقطت في الماء ” .. مشيرا إلى أنه لم يكن يعاني من أي ألم واستمر في التنفس لأنه كان لا يزال يحمل جهاز التنفس .

ولم يصب الصياد مايكل باكارد سوى بإشتباه في خلع في الركبة بعد أن تم نقله إلى المستشفى .. وأكد على أنه لا يخطط للتخلي عن 40 عاماً من حياته المهنية في الغوص لصيد السلطعون .