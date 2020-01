نجل الداعية الإسلامي ” أحمد ديدات ” في حالة حرجة بعد محاولة إغتياله بطلق ناري في الرأس

كشفت وسائل إعلامية في جنوب إفريقيا عن تعرض الداعية الإسلامي ” يوسف أحمد ديدات ” نجل الداعية الراحل ” أحمد ديدات ” لمحاولة إغتيال صباح يوم الثلاثاء الماضي .

حيث قام شخص مجهول بإطلاق طلق ناري موجها إلى رأس يوسف ديدات خارج محكمة الأسرة فى مدينة دوربان بجنوب إفريقيا وكان برفقة زوجته .

ووفقا لمصدر أمني في جنوب إفريقيا أن الطلقة النارية أدت إلى جرح الداعية في الرأس .. وعند وصول المسعفين كان ملقى على الرصيف والدماء محاطة به وقاموا بعمل الإسعافات الأولية له حتى تم نقله الى المشفى على الفور .

وأشار إلى إنه لا يزال على قيد الحياة ولكنه في حالة حرجة داخل العناية المركزة .

كما أكدت مصادر أمنية بأن الشرطة في دولة جنوب أفريقيا فتحت تحقيقا في الحادثة بحثا عن الجاني .. وقد أكدت الشرطة الى أن الجاني مجهول حتى الآن والذي قام بجريمته والهرب سيرا على الأقدام حتى الوصول الى السيارة التي كانت تنتظره بعيدا حتى يتوارى عن الأنظار وأن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف .

