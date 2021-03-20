كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن استماع المحكمة لشهادة ” مادوكس ” نجل أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني بشهادته ضد الأخير خلال نزاع الحضانة والطلاق بين الزوجين السابقين .

وأدلى مادوكس البالغ من العمر 19 عاما بشهادته باعتباره بالغا في نزاع الحضانة المستمر بين أنجلينا جولي وبراد بيت والذي فاجئ الجميع بطلب صادم .

حيث طلب مادوكس تغيير إسمه بشكل قانوني عن طريق إزالة بيت من لقبه وهو أمر لا تدعمه والدته أنجلينا جولي .

وأشار إلى أنه لا يستخدم لقب والده بالتبني كإسم عائلته في المستندات الغير قانونية وبدلا من ذلك يستخدم لقب جولي .

يذكر أن أنجلينا جولي كانت قد قدمت وثائق جديدة إلى المحكمة اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف المنزلي وطلبت الإذن لأطفالها للشهادة ضده إذا سمحت المحكمة بذلك .