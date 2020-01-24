نجل مبارك يكشف عن آخر تطورات حالة والده الصحية

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده .

وقال علاء مبارك في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله”.

اجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله 🙏 pic.twitter.com/O9fi0bRffN — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 24, 2020

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت إن الرئيس المصري الأسبق نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأفاد مصدر بأن الرئيس المصري دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم المخ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح.