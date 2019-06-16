الصفحة الرئيسية منوعات نجمة مسرح مصر ” ويزو ” وزوجها في موقف سئ في عرض...

نجمة مسرح مصر ” ويزو ” وزوجها في موقف سئ في عرض البحر !!

بواسطة -
0 0

نشرت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة ب ” ويزو ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام برفقة زوجها اثناء قيامهما بجولة وسط البحر على متن لانش .

ويظهر في الفيديو تعرضهم لموقف سئ في عرض البحر حيث انقلب اللانش بهما .

وتكتب ويزو مقطع من الأغنية الشعبية ” عايم في بحر الغدر ” معلقة على الفيديو : ” عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان ، أحلى قلبة دي ولا إيه ” .

وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا وعدد من التعليقات خاصة من زملاء ويزو في مسرح مصر .. فعلق ” أوس أوس ” قائلا : ” أقسم بالله إنتو لو في البيت مش هتبقوا قاعدين بالثقة دي ” .

وعلق ” محمد أنور ” : ” أقسم بالله أكتر حاجة ضحكتني في آخر عشر سنين ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.