نجمة مسرح مصر ” ويزو ” وزوجها في موقف سئ في عرض البحر !!

نشرت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة ب ” ويزو ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام برفقة زوجها اثناء قيامهما بجولة وسط البحر على متن لانش .

ويظهر في الفيديو تعرضهم لموقف سئ في عرض البحر حيث انقلب اللانش بهما .

وتكتب ويزو مقطع من الأغنية الشعبية ” عايم في بحر الغدر ” معلقة على الفيديو : ” عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان ، أحلى قلبة دي ولا إيه ” .

وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا وعدد من التعليقات خاصة من زملاء ويزو في مسرح مصر .. فعلق ” أوس أوس ” قائلا : ” أقسم بالله إنتو لو في البيت مش هتبقوا قاعدين بالثقة دي ” .

وعلق ” محمد أنور ” : ” أقسم بالله أكتر حاجة ضحكتني في آخر عشر سنين ” .