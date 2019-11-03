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نجمة من أصل عربي تفوز بلقب ” أجمل امرأة في العالم ” من هي ؟

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ذكرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن حصول عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني ” بيلا حديد ” على لقب أجمل امرأة في العالم وفقا لمعيار ” Golden Ratio ” أو القاعدة الذهبية والتي يتم من خلالها تحديد المقاييس المثالية للجمال .

وتضمنت قائمة المنافسين لبيلا حديد البالغة من العمر 23 عاما والتي تمكنت من التفوق عليهم بنسبة 94% اسماءا مثل : بيونسيه وكاتي بيري وشقيقتها جيجي حديد .

وتأتي معايير القاعدة الذهبية على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها والتي ابتكرها اليونانيون القدماء .

واعتمد الخبراء على الشكل المثالي للوجه ككل مثل موضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين .. وتبين وفق المعادلة اليونانية أن بيلا هي الأكثر تطابقا مع النسبة المثالية .

وجاءت المغنية الأميركية ” بيونسيه ” في المركز الثاني بنسبة 92.44 % وحلت أمبير هيرد في المرتبة الثالثة بنسبة 91.85 % .

 

 

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