توفى يوم أمس الثلاثاء الشيخ ” محمد محمود الطبلاوي ” نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر عن عمر يناهز ال 86 عاما بعد صراع مع المرض .

وحرص عددا من نجوم الفن والإعلام على نعي وفاة الشيخ الراحل وتقديم التعازي عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

فنشر الفنان ” كريم محمود عبدالعزيز ” صورة للشيخ الطبلاوي عبر حسابه على موقع ” فيس بوك” وعلق عليها قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحمة الله على الشيخ محمد محمود الطبلاوي .. أسكنه الله فسيح جناته ” .

وكتب الإعلامي ” وائل الإبراشي ” : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز 86 عاما بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عاما ” .

فيما كتب الفنان ” محمد إمام ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحم الله شيخنا الجليل الطبلاوي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ” .

وقال الإعلامي ” رامي رضوان ” : ” في ذمة الله نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي .. اللهم شفع فيه القرآن وأعماله الصالحة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ” .