نجوم الفن ينعون الطفلة ” جنة ” ضحية التعذيب .. مطالبات بإعدام جدتها وخالها والآلاف يشيعونها إلى مثواها الأخير ..

أثار خبر وفاة الطفل جنة صاحبة الأربع سنوات يوم أمس السبت متأثرة بإصاباتها بعد تعرضها للتعذيب من قبل جدتها والإغتصاب على يد خالها ودخولها إلى المستشفى على إثر ذلك حالة من الغضب في مصر والشعب المصري والوسط الفني أيضا .

فنعى العديد من نجوم الفن المصريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي الطفلة جنة محمد سمير مطالبين بالقصاص من جدة الطفلة وخالها مرتكبي هذا الحادث الشنيع .

فكتب الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وقال : ” رحم الله جنة ضحية الجهل وقلة الوعي وقلة الإنسانية .. يا ريت يبقى في متابعة دايما من خلال الدولة على حضانة وحقوق الطفل لأن أكيد في زي جنة كتير ومش هنسمع عنهم إلا بعد فوات الأوان .. ربنا يرحمك ويفرحك بالجنة ونعيمها ” .

رحم الله جنى ضحية الجهل و قلة الوعي و قلة الإنسانيه .. و ياريت يبقى في متابعه دايما من خلال الدوله على حضانة و حقوق الطفل لان اكيد في زي جنى كتير و مش هانسمع عنهم الا بعد فوات الاوان .. ربنا يرحمك و يفرحك بالجنه و نعيمها #الاعدام_لخال_و_جده_الطفله_جنه pic.twitter.com/fUXpfMy9IX — محمود البزاوي (@albezzawy) September 28, 2019

وكتبت الفنانة ” شيرين رضا ” على موقع تويتر : ” جنة ماتت بعد ما اتعذبت علي إيد أقرب الناس ليها .. بس يا ترى في كام جنة غيرها منعرفش عنهم أي حاجة ؟؟ لو شكيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل بلغ عنه فورا ” .

كما نشرت عبر حسابها هاشتاج ” الاعدام لخال وجدة الطفلة جنة ” .

جنة ماتت بعد ما إتعذبت علي أيد اقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم اَي حاجة؟؟ لو شكيت ولو للحظة ان في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا. #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه — Shereen Reda (@ShereenReda) September 28, 2019

ونشر الفنان ” أحمد السقا ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وقال : ” تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحه للمجرمين دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم ” .

تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحه للمجرمين

دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه — Ahmed Elsaka (@ElSaka) September 28, 2019

كما علقت الفنانة السورية ” كندة علوش ” على تلك الواقعة المؤلمة معبرة عن أسفها وحزنها على الطفلة جنة وقالت : ” من ابشع القصص الي سمعتا بحياتي كيف ممكن يكون في بشر بهالقسوة وقادرين يمارسو قسوتن وبشاعتن على أطفالن .. من ميزة السوشال ميديا القليلة انها تسلط الضوء على هيك قصص وتشكل ضغط لعقاب المجرمين ممكن هالشي يخلي الناس تخاف شوي وتفكر قبل ماترتكب جرائم من هالنوع ” .

من ابشع القصص الي سمعتا بحياتي

كيف ممكن يكون في بشر بهالقسوة وقادرين يمارسو قسوتن وبشاعتن على أطفالن

من ميز السوشال ميديا القليلة انها تسلط الضوء على هيك قصص وتشكل ضغط لعقاب المجرمين ممكن هالشي يخلي الناس تخاف شوي وتفكر قبل ماترتكب جرائم من هالنوع #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه https://t.co/LVIwE5Xvqb — Kinda Alloush (@KindaAlloush) September 28, 2019

وشيع الآلاف من أبناء قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية جثمان الطفلة جنة إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة بعد وصول الطفلة إلى مسقط رأسها عبر سيارة إسعاف عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح جثمانها لمعرفة سبب الوفاة .

وحصول ذويها على تصريح دفن من مكتب صحة أول المنصورة وبعد إرفاق الطبيب الشرعي الساق المبتورة من الطفلة جنة إلى جثتها لتدفن معها .