أجرى رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” علق من خلالها على الانتقادات التي طالت مهرجان الجونة السينمائي بسبب تكريم الممثل الفرنسي ” جيرارد دي بارديو ” واعتبار ذلك نوعا من التطبيع مع إسرائيل .

فقال نجيب ساويرس : ” الراجل ده زار إسرائيل .. الزيارة لا تعني تطبيع وصهيونية ومينفعش نبقى عصبيين أكثر من أصحاب القضية نفسهم ” .

وتابع : ” هو كل واحد بيروح يطبع ويصهين وبيعمّل .. الراجل لا قال إنه مع إسرائيل أو ضد القضية الفلسطينية .. اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على إسرائيل ويحارب وكفى شعارات ” .

وأكد نجيب ساويرس على عدم اهتمامه وإلتفاته لمثل هذه الانتقادات .. وإنه رأى إنه بعد تكريم المخرج الفرنسي وتسليمه جائزته انعكس ذلك على مصر إيجابيا حيث كتبت الصحف الفرنسية أنه تم تكريم فنان من فرنسا وأن مصر آمنة .