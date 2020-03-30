نجيب ساويرس يحذر من استمرار الحظر وإجراءات الحجر الصحي : ” حالات انتحار وانهيار إقتصادي “

أجرى رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة الحدث تحدث فيها عن عواقب استمار الحظر وإجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

فقال نجيب ساويرس إلى أنه يتوقع أن يقدم بعض المواطنين على الانتحار بسبب عدم قدرتهم على تلبية حاجات أسرهم .. كما أن القطاع الخاص مضطر لخفض الرواتب والاستغناء عن جزء من العمالة .

وتابع : ” قطاعات مثل السياحة استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع المرتب وناس كتير هيتوقف رزقها الشهري والحكومة هتدفع لمين ولا لمين والقطاع الخاص لو معملش كده هيفلس ” .

وأضاف : ” الناس كمان شهر ولا اتنين ممكن ينتحروا علشان مش عارفين يأكلوا عائلاتهم أو يبقوا مجرمين ويسرقوا .. مفيش حد في الظروف دي هيفكر في مصلحته ولا فلوسه إحنا بنفكر في اقتصاد الدولة ولو كل الناس مرحتش شغلها مش هنلاقي ناكل ” .

وأكد المهندس نجيب ساويرس على ضرورة العودة إلى العمل بشكل تدريجي بعد انتهاء إسبوعين الحظر عن طريق تقليل الكثافة على سبيل المثال في العمالة والعمل بنظام الفترات بدلا من الإغلاق النهائي الذي سيؤدي إلى الانهيار الاقتصادي .

كما وجه نصيحته للمستثمرين بعدم شراء أسهم في الوقت الحالي معلقا : ” الأسبوع المقبل سنرى دماء اقتصادية في مصر بسبب توقف عجلة الإنتاج وحظر التجوال وشركات هتقع ” .