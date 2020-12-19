نشر رجل الأعمال المصري المهندس ” نجيب ساويرس ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر “طالب فيها حكومات العالم باستثناء حفلات رأس السنة الجديدة 2021 من الحظر الخاص بفيروس كورونا .

فكتب في تغريدته قائلا : ” على الحكومات في العالم كله استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص لكورونا لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض و خراب .. بصراحة سنة تقرف ” .

وتأتي تلك الدعوة في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم وتزايد أعداد الإصابات بشكل سريع .