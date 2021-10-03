عبر رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن تذمره من كثرة الطلبات التي توجه له من الناس وذلك عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر.

وقالت نجيب ساويرس في تغريدته: “تعبت من طلبات الناس …. كل ما أخدم كل ما تزيد الطلبات و يزيد العشم .. وترهقني … فيصبح وقتي غير ملكي و لا اجد وقت لنفسي و عملي و عائلتي ! حتي اثناء مرضى….محدش بيصبر علي طلبه ..”.

تعبت من طلبات الناس …. كل ما أخدم كل ما تزيد الطلبات و يزيد العشم .. وترهقني … فيصبح وقتي غير ملكي و لا اجد وقت لنفسي و عملي و عائلتي ! حتي اثناء مرضى….محدش بيصبر علي طلبه .. — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 3, 2021

يذكر ان هو أحد أكبر رجال الأعمال في مصر ويرأس شركة أوراسكوم للإتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا وتبلغ ثروته حوالي 5.7 مليار دولار.

ودائما ما توجه طلبات للمساعدة الى نجيب ساويرس عبر حسابه على تويتر حيث يتفاعل بشكل دائم مع متابعيه الذين يبلغ عددهم 7.4 مليون.