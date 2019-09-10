نجيب ساويرس يعلن عن رأيه في “محمد علي”.. فماذا قال؟

أجاب رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن سؤال من احد متابعيه عن رأيه في “محمد علي”.

فقد وجه احد متابعي نجيب ساويرس على تويتر سؤلا له قائلا: “ايه رأيك في محمد علي يا نجيب بيه ؟” ليتهرب ساويرس من الاجابة بطريقة ساخرة قائلا: “محمد على هو صانع النهضة المصرية و بنى القناطر الخيرية و ازدهرت الزراعة و الصناعة فى عصره 😂😂😂” في اشارة الى “محمد علي باشا” المعروف بـ “مؤسس مصر الحديثة”.

محمد على هو صانع النهضة المصرية و بنى القناطر الخيرية و ازدهرت الزراعة و الصناعة فى عصره 😂😂😂 https://t.co/mkSNuMq6sU — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 10, 2019

يذكر ان الفنان والمقاول المصري محمد علي يثير ضجة كبيرة في مصر حاليا مع استمراره في نشر فيديوهات يتحدث فيها عن ما يقول انه فساد النظام في مصر.