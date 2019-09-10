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نجيب ساويرس يعلن عن رأيه في “محمد علي”.. فماذا قال؟

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نجيب ساويرس

نجيب ساويرس

أجاب رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن سؤال من احد متابعيه عن رأيه في “محمد علي”.

فقد وجه احد متابعي نجيب ساويرس على تويتر سؤلا له قائلا: “ايه رأيك في محمد علي يا نجيب بيه ؟” ليتهرب ساويرس من الاجابة بطريقة ساخرة قائلا: “محمد على هو صانع النهضة المصرية و بنى القناطر الخيرية و ازدهرت الزراعة و الصناعة فى عصره 😂😂😂” في اشارة الى “محمد علي باشا” المعروف بـ “مؤسس مصر الحديثة”.

يذكر ان الفنان والمقاول المصري محمد علي يثير ضجة كبيرة في مصر حاليا مع استمراره في نشر فيديوهات يتحدث فيها عن ما يقول انه فساد النظام في مصر.

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