أجرى رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” لقاءا مع المذيعة ” أمل الحناوي ” على قناة روسيا .

وخلال اللقاء كشف نجيب ساويرس عن إصابة شقيقه بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن سافر إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية .

فقال : ” أخويا كان رايح سويسرا عشان يعمل عملية ولما راح هناك اكتشفوا إصابته بكورونا بعد الكشف عليه ” .

وتابع : ” قاعد في السرير وكان بدأ يتماثل للشفاء وقالوله عاوز تجرب الدوا الجديد ريمديسيفير .. قالهم أجرب فخده وجاب نتيجة وخف في 3 أيام ولو مخدوش كان هيخف في 10 أيام ” .

وأشار نجيب ساويرس إلى أن إبن شقيقه أصيب هو الآخر بالفيروس بعد انتقال العدوى له ولكنه تماثل للشفاء أيضا .