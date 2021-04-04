وجه الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” رسالة شكر إلى الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء ” مصطفى الكاظمي ” ووزارة الداخلية على تواصلهم معه لتأمين الحماية له استجابة لطلبه .

وذلك على خلفية التهديدات التي أعلن نزار الفارس عن تلقيه إياها من مجهولين وعلى إثرها أعلن انسحابه من تقديم البرامج واعتزال العمل الإعلامي .

فنشر الفارس منشورا له عبر حسابه على موقع إنستجرام جاء فيه : ” شكري وتقديري لدولة رئيس الوزراء المحترم وشكر موصول لسيادة اللواء سعد معن المحترم على التواصل والاهتمام ” .

وتابع : ” وحرصهم الشديد على حياتي وحياة كل مواطن عراقي .. يارب يحفظ الجميع من كل مكروه .. وسيأخذ القانون مجراه ” .