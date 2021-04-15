كشفت جريدة الوطن المصرية عن اعترافات المذيعة المصرية ” رانيا صفوت ” المتهمة بقتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة طعنا بالسكين بسبب وشايته عن زوجها الهارب .

فقالت رانيا صفوت في اعترافاتها أنها لم تكن تنوي قتله وأن مشاجرة عادية قامت بينهما حتى تطور الأمر وعلقت على ذلك : ” الشيطان تغلب عليا ومعرفش قتلته ازاي ” .

وتابعت حول تفاصيل ما حدث : ” أنا قاعدة في التجمع وعرفت إن جوز أختي بلغ الناس اللي ليها فلوس عند جوزي بمكانه .. روحت بيت والدتي في السيدة زينب علشان أعاتبه لكن حصل بينا مشادة كلامية في الأول ” .

وأضافت المتهمة : ” وبعدين بقت مشاجرة ومحسيتش بنفسي غير والسكينة في إيدي وأنا بطعنه أكتر من مرة في فخذه لغاية ما وقع ومات في ساعتها والشرطة جت قبضت عليا وأنا جنب الجثة لكن مكنش قصدي إني أقتله ” .

وجاء في معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة أن المتهمة كانت قد أمسكت بسكين المطبخ وسددت 3 طعنات قاتلة للضحية فسقط على الأرض جثة هامدة بعد أن استقرت إحدى الطعنات في القلب .. وأن مدة الجريمة لم تزد عن 5 دقائق وجلست بجانب الجثة حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليها .