تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تضمن تسجيلا صوتيا للإعلامية ” نضال الأحمدية ” في حوار لها مع أحد المذيعين والتي شنت من خلاله هجوما قاسيا على الفنان ” تيم حسن ” .

فوصفت تيم حسن بكلمات قاسية ردا على حديث المذيع بأن الأغلبية تحب تيم حسن .. وأضاف : ” بنحب الخائن النسونجي ” .

لترد نضال الأحمدية قائلة : ” أنا ما كنت أعرف ليه بحبك كتير يا وفاء ليش اتزوجتي تيم حسن قولك كرمال هيك شي سيكولوجي .. بنحب الحقير الخائن الحقير .. الخائن بيخون مراته وأولاده هذا يستطيع أن يخون الوطن ” .

وتسبب تصريحاتها في تعرضها للهجوم من جانب المتابعين الذين أشاروا إلى أنها عادة ما تتحدث عن شخصيات لها شعبية حتى تصبح حديث الجمهور .

كما تساءل البعض أيضا حول السبب من وراء البحث في قصص الماضي المتعلقة بالفنان تيم حسن خاصة وأن قضيته قد انتهت وزوجته الأولى الفنانة ” ديمة بياعة ” قد ارتبطت وتعيش حياة سعيدة ويعيش هو مع زوجته الإعلامية المصرية ” وفاء الكيلاني ” حياة مستقرة .