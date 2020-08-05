تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” شنت من خلاله هجوما قاسيا على الفنانة السورية ” سلافة معمار ” .

حيث اتهمت نضال الأحمدية زوج سلافة معمار السابق بالتعرض لها بالسب .

فقالت : ” هذا الحكي لسلافة معمار أنا مش خاطرة إنتي على بالي ولا هداك اللي كان زوجك وبيبعتلي مسبات .. أوعي تفتكري الواوية اللي بعتيهم على صفحاتي بيشتموا وبيسبوا وبيهينوا الأهل .. إحنا ولاد عيل وعنا كرامات بتعلي وبتعمل جبال فوق راسك ” .

وتابعت : ” كتير عيب مدام عنا ديموقراطية بالبلد إذا إنتي ما بتفهمي فيها .. بتعلمك سوزان نجم الدين بتعلمك سلاف فواخرجي بتعلمك كنده علوش .. تعلمي من هالستات غادة بشور ممثلات رائعات بسوريا تعلمي شوي منهم الأخلاق ” .