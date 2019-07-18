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نمر يهرب من صاحبه وسط شوارع روسيا

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نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية واقعة حدثت بأحد شوارع بلدة إيفانوفو في ضواحي موسكو حيث تفاجأ الناس وسائقو السيارات المتواجدة بأحد الشوارع بنمر يركض وسط السيارات ويتبعه رجلا يحاول إيقافه .

وبدأت الواقعة عندما قفز النمر من سيارة مالكه المكشوفة وبقي خارج السيارة ثم اندفع بعيدا عن مالكه الذي أفلت زمامه وركض النمر بين السيارات في وجود أطفال بالمكان .

حتى تمكن صاحب النمر من اللحاق به وإمساكه من المقود الخاص به وحدث ذلك في منتصف الطريق .

في ظل دهشة الجميع والذي اعتقد البعض منهم أن الأمرما هو إلا مجرد حيلة دعائية لسيرك بالمدينة .

 

 

 

 

 

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