لقت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث بأحد العمارات السكنية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة بعد محاولتها الهرب من صاحبة الشقة .

والتي دعت الفتاة إلى ممارسة الرذيلة وأعمال الدعارة بمقابل مادي وعندما رفضت الضحية ذلك قامت باحتجازها داخل غرفة بالشقة .. مما دفع الفتاة إلى الهروب فسقطت ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى .

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى بمنطقة المقطم بوصول فتاة تدعى ” مروة.م ” مصابة بنزيف في المخ وكسور متفرقة بجسدها بسبب سقوطها من أعلى .. وانتقل ضباط قسم شرطة المقطم إلى مكان الحادث .

وكشفت التحريات أن ربة منزل وزوجها لهما معلومات جنائية قامت باستقطاب فتاة من محافظة بني سويف من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتشغيلها في شبكة دعارة تقودها الزوجة بمنطقة المقطم .

وأضافت أنه بمجرد دخول الضحية شقة المتهمة فوجئت بمحاولة إجبارها على ممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادي وعندما رفضت تم احتجازها داخل الشقة لإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة فقفزت من الشرفة .

وعلى الجانب الآخر قال والد المجني عليها إن إبنته سافرت إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل بعد أن أكدت أن صديقتها تعمل في القاهرة داخل محل ملابس ووفرت لها فرصة عمل بمرتب مغرٍ مقارنة بالمبلغ الذي كانت تحصل عليه في محافظة بني سويف .

وأشار إلى أن إبنته كانت تتصل به وأسرتها يوميا حتى فوجئوا بإتصال هاتفي من ضابط بقسم شرطة المقطم يطلب منه الحضور إلى القاهرة لأن إبنتهم في المستشفى في حالة حرجة .