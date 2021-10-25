أثار الإعلان عن إصدار ديوان شعري جديد للشاعرة التونسية وفاء بوعتور، يحمل عنوان ”نهديات السيدة واو“، موجة كبيرة من الجدل، وصلت حدّ اتهام الشاعرة بطرح خطاب حافل بالإيحاءات الجنسية.

ومنذُ إعلان الشاعرة بوعتور عن ديوانها الشعري الجديد ومشاركته المرتقبة في معرض تونس الدولي للكتاب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات انتقدت هذا الخيار في كتابة النص وفي صورة غلاف الكتاب.

و تتعرض الشاعرة و الكاتبة التونسية الى حملة شرسة لانها أصدرت صورتها الشخصية للغلاف، بنهدين بارزين، كاختيار شخصي لعنوان ديوانها ‘نهديات السيدة واو’ حيث تداول العديد غلاف الرواية بكثافة .

بربي الي فهم حاجة يفهمنا !!وفاء بوعتور مصيبة أخرى من مصائب الدنيا pic.twitter.com/caUYxstCvv — La Tunisienne (@LaTunis21598176) October 25, 2021

و في نفس السياق ، وصف أحد الناشطين “نهديات السيدة واو” كتجربة إبداعية مغايرة للسائد الشعري، كتابة جريئة تعلن عن انشقاقها وانتهاكها للنسق الذكوري الفحولي المضمر، والمعلن في تشكيل الثقافة العربية عامة والخطاب الأدبي على وجه الخصوص.

وتعليقا منها على هذا الجدل الذي أساله ديوانها، أفادت الكاتبة التونسية في تدوينة نسرتها عبر حسابها على الفايسبوك بأها تتعرض الى حملة تشويه شعواء، فضلا عن نشر البعض لمشاركات مشبوهة لمناشيرها الى جانب ما سجّلته من ضغط كبير على صفحتها التي باتت أحيانا لا تتحكم فيها، محذّرة من صفحات مستعارة تنتحل هويّتها وتحرّف ومضات من جدارها للاشتغال بها إعلاميّا وتجاريّا مع صورها وغلاف الكتاب على حدّ تعبيرها .

وأضافت في سياق مقابل بأنّ “شطحتها الثّانية من “نهديّات السّيّدة واو” تتوثّب للحياة، وستكون بإذن اللّه حاضرة في معرض تونس الدّولي للكتاب”.

كما توجهت برسالة شكر الى “نهدها المولود من فم الشّعر، لشِعري المنثال من فم النّهد، لأبٍ بارَكَني وبَسْمَلَ وألقى بيَ في جُبّ اللّغة، لكلّ أصدقائي القرّاء بلا استثناء الدّاخل منهم للصّلاة أو الاستمناء، بكم يلتئم طين الوجود والمعنى والحُلم” على حدّ تعبيرها.