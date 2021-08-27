هزت العاصمة العراقية، بغداد، جريمة قتل راحت ضحيتها الفتاة نورزان الشمري، في منطقة الجادرية، فيما كشفت وزارة الداخلية، جانبا من ملابسات الجريمة.

وقد وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات القليلة الماضية، بنبأ مقتل الفتاة، فيما تحدث نشطاء ورواد مواقع التواصل، عن تعرضها للتحرش قبل مقتلها.

لحظة اغتـ.ـال #نورزان_الشمري

اللي صادمني تم قتـ.ـلها في الشارع العام وروحها تطلع ولا انهزت شعرة من الناس الضمير وووين #حق_نورزان_ضحية_التحرش pic.twitter.com/XsPI4TOgZe — بـنـت الـعـراق (@bnt11_aliraq10) August 26, 2021

وقال اللواء سعد معن مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، في بيان له، إنه ”منذ اللحظات الأولى من تلقي نبأ مقتل الفتاة،

وتم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل إلى منفذي جريمة قتلها“. وأضاف المسؤول الأمني إن ”المعلومات الأولية تشير إلى أن الجريمة نفذت من قبل 3 أشخاص بآلة حادة (سكين)“.

– دي "نورزان الشمري". شابة عراقية عندها 20 سنة. أتعرضت "لتحرش واعتداء جنسي وقتل". من 3 مجرمين. في (بغداد / العراق). وال3 لسه أحرار لحد دلوقتي. وكانت نورزان نزلت من كام يوم على حساباتها الشخصية أن هي (خايفة من أنها تتعرض للتحرش والاعتداء من المجرمين دول).#حق_نورزان_ضحية_التحرش pic.twitter.com/yXjUxQqFdq — A_hmed (@Ahmeeddd44) August 26, 2021

وتابع: ”كمعلومة أولية، لا يوجد أي اعتداء جنسي على الفتاة، كون الجريمة نفذت في الشارع، وبانتظار تقرير الطب العدلي، وتم تدوين أقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها“.

وعبّر مدونون وصحفيون، عن استغرابهم من وقوع الجريمة في منطقة ”الجادرية“، التي تتمتع بوفرة من الانتشار الأمني؛ لمحاذاتها المنطقة الخضراء.

وفي خضم المعلومات المتواردة عن الفتاة، أفادت مصادر بأن الفتاة المغدورة يتيمة الأب، وكانت تعمل في محل للحلويات، لإعالة عائلتها، فيما أظهر حسابها عبر الأنستغرام، صحة تلك المعلومات، إذ أظهر تواجدها في أحد المحال المشهورة للحلويات في بغداد.

وتحول وسم #حق_نورزان_ضحية_التحرش إلى مناسبة للتذكير بما تعانيه الفتيات، من التضييق عليهن، والتحرش بهن، في الأماكن العامة، والطرقات، وما يستدعي ذلك من وقوف الجهات المعنية، موقفا حازما، وتفعيل القوانين الخاصة بذلك.