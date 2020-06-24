نشر ” نور ” نجل الفنان المصري ” هشام سليم ” منشورا له عبر حسابه على موثع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وجه من خلاله رسالة إلى منتقديه .

وذلك بعد الهجوم الذي شن ضده خلال الأيام الماضية بعد إعلانه عن قيامه بعملية تحويل جنسي وليس تصحيح كما صرح والده من قبل .. بالإضافة إلى دفاعه عن ” سارة حجازي ” التي انتحرت منذ عدة أيام في كندا وكانت تدافع عن المثلية .

فكتب نور في منشوره قائلا : ” من يوم ما أعلنت إني تحولت جنسيا وكما قال أبي يومها أنا أمر بفترة صعبة جدا لأن هناك كثير أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كأني أملك القدرة على فعل شيء وأنا لا استطيع أن أساعد نفسي ” .

وتابع : ” عند موت سارة شعرت أني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها وذلك لكل السباب الذي نال هذه الفتاة حتى بعد موتها .. لقد تعلمت أن ندعى لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق .. أين الرحمة ؟ ” .