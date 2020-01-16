هاشتاج ” إقالة وزيرة الصحة المصرية ” يتصدر تويتر بعد حادث طبيبات المنيا

تصدر هاشتاج ” إقالة وزيرة الصحة ” المصرية موقع التغريدات “تويتر ” في مصر خلال الساعات الماضية عقب الحادث المروع الذي وقع صباح أمس الأربعاء لعدد من الطبيبات اللاتي كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم من محافظة المنيا إلى القاهرة لحضور تدريب طبي .
وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين من بينهم حالات حرجة .
وشن رواد موقع تويتر هجوما حادا على الدكتورة ” هالة زايد ” وزيرة الصحة خاصة بعد ان انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لمحادثات هؤلاء الطبيبات قبل السفر وعلمهم بأمر التكليف لحضور المؤتمر قبل السفر بيوم وعدم توفير وسيلة نقل آمنة لنقلهم وتحركهم وقت الفجر وجميعهم فتيات وسيدات ومنهن حوامل وحديثات الزواج .
وعندما أبدوا انزعاجهم ورغبتهم في الاعتذار عن الحضور تم إبلاغهم بأن من سيتغيب عن حضور المؤتمر سوف يتعرض للتحقيق والنقل من مكان عمله إلى مكان أبعد وهو ما جعلهم يتراجعون خوفا من حدوث ذلك .
وجاءت بعض التغريدات مثل : ” منهم الحامل والعروسة الجديدة خريجات جدد خافوا وراحوا .. الميكروباص عمل حادثة وكلهم ما بين متوفى ومصاب دكاترة المنيا ضحايا إهمال وزيرة الصحة ” و ” ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويشفى الباقيين ويهون عليهم ويصبرهم .. وحسبى الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في هذا الإهمال ” .
#اقاله_وزيرة_الصحه
دم اخواتنا مش ببلاش
حسبى الله ونعم الوكيل فيكى pic.twitter.com/AOC8uHQBE6
— Bassant Essam (@BasantE46607143) January 15, 2020
تدريب مفاجئ في محافظة تانية قبلها بكام ساعة، تهديد بالنقل التعسفي، مركزية مقيتة، وزارة الصحة مسئولة مسؤولية كاملة عن قتل أطباء المنيا، إقالة الوزيرة وحدها مش كافية، اللي حصل جريمة تستحق وقفة #إقالة_وزيرة_الصحة pic.twitter.com/oBFxfFzrHx
— AhmEd (@iiiAhmEd) January 15, 2020
#اقاله_وزيرة_الصحه
وحسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/QnlPRiN52Z
— NADA 💫 (@nada_a7md97) January 15, 2020
حسبنا الله 💔💔 #اقاله_وزيره_الصحه pic.twitter.com/6f1VV7pAxG
— dr7️⃣oda 🚶♂️☠️👨⚕️ (@mahmoudovicc) January 15, 2020
لما الإيموجز تقرر تعبر عن الواقع بطريقه غير مقصوده و غير مباشره 🤷🏻♂️🚶🏻♂️ #اقاله_وزيرة_الصحه pic.twitter.com/hCsuP2XdDG
— 3l0l0 ❄ (@AliEyada4) January 15, 2020
ده المؤتمر الفشيخ اللي هيخلينا زي اوروبا يا جدعان كملناه عادي عشان احنا منظومة جامدة فشخ وميهمناش حد و الناس اللي ماتوا دول ضريبة عادية بس كان لازم ناخد اللقطة معلش والحقيقة الواحد لازم يحيي د هالة زايد اللي اثبتت انها اتقل واحدة في مصر #اقاله_وزيرة_الصحه pic.twitter.com/q3Gd4ndkMj
— karim soghair (@karimsoghair) January 15, 2020