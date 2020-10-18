تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو ل ” عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية ” حرم سلطان سلطنة عمان ” هيثم بن طارق ” في الظهور الأول لها .

وذلك خلال خلال تكريمها لعددا من الشخصيات النسائية المؤثرة بمناسبة يوم المرأة العمانية في قصر البركة العامر يوم أمس السبت ومنحهن وسام الإشادة السلطانية .

ولفتت حرم السلطان هيثم بن طارق الأنظار بإطلالتها البسيطة وتقديرها للزي العماني النسائي وملامحها الجميلة .

كما تميزت أثناء إلقائها لكلمتها بالفصاحة والهدوء والتي أشادت من خلالها بدور المرأة في المجتمع العماني .. مشيرة إلى دور سلطان عمان الراحل ” قابوس بن سعيد ” الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي على حد قولها .

وانطلق هاشتاج ” السيدة الجليلة ” الذي تصدر موقع تويتر في سلطنة عمان من جانب المتابعين مشيدين بحرم سلطنة عمان .

يذكر أن عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية ولدت في محافظة مسقط لأسرة عريقة يعود نسبها من والديها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية .. وتزوجت بالسلطان هيثم بن طارق وأنجبت منه ولدين وبنتين وكرست حياتها لعائلتها .