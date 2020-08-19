تصدر هاشتاج ” انقذوا أمي ” موقع التغريدات ” تويتر ” في أعقاب كشف فتاة عن تعرض والدتها الغير سعودية للضرب والتعنيف على يد زوجها السعودي الجنسية والذي تسبب لها في إصابتها بجروح عميقة .

وذلك في تغريدة لها تم تداولها على نطاق واسع بين المتابعين جاء فيها : ” زوج أمي ضربنا وضربها وكان بيقتلها .. تبغي تشتكي المحكمة يقولها الأجانب مالهم قيم لو اشتكيتي أنا سعودي بيرحلوك ” .

وتابعت : ” الحكومة إن شاء الله تنصر .. في اعتدءات وشروع بالقتل اللي يعرف محامي يخاف يدلنا عليه يوقف معنا ” .

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري 1919 مع تغريدة الفتاة وكتب في تعليقه على ذلك : ” أختي العزيزة .. جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة .. نشكر حرصكم واهتمامكم ” .