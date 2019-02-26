هاشتاق تتزوج “سعودية ولا مغربية” يُشعل تويتر.. وردود مفاجئة من السعوديين

تصدر هاشتاق «تتزوج سعودية ولا مغربية» قائمة التريند في المملكة ، الثلاثاء ، بأكثر من 30 ألف تغريدة تتضمن العديد من الآراء المتباينة.

وتباينت آراء المغردين المشاركين في الهاشتاق ما بين المؤيد للزواج من السعوديات، وآخرين يشجعون على الزواج من مغربيات.

وعلقت المغردة بقايا حنين قائلة: “جمال السعودية لا يضاهيه جمال فهي صاحبة العيون الكحيلة والرموش الطويلة والوجه الحسن، والأجمل أنها صاحبة خلق ودين”.

بينما قال المغرد عبدالله المونتهي: “أنا مدري شعاجبكم في المغربيات عشان تخيرون بينها وبين أحد ثاني”.

وأيد فهد الزواج من السعوديات قائلاً: “سعودية طبعا.. لأني سعودي والمغربية للمغربي، شدخلنا حنا فيهم”.

أما ريم فعلقت قائلة: “الحريم واحد من كل دولة بها الحليلة وبها الملسونة وبها الجميلة وبها المروحة الخوات ماهن زي بعض بس أنا ضد الزواج من غير دولتك، لأن الزواج توافيق فلو لا سمح الله صار طلاق هنا الحضانة والتربية والولاية مشكلة سواء أنثى أم رجل ودائما قبل أي خطوة تفكر بهالشيء”.

بدوره، قال إبراهيم في تعليقه: “غالب اللي يتزوج من المغربيات تكون زوجة ثانية.. وما حده على هذا إلا إنه ما حصل سعودية”، أما إبراهيم العنزي فكان له رأي مخالف: “لا سعودية ولا مغربية”.

واكتفى المغرد فهد بإجابة قصيرة على الهاشتاق قائلاً: “وهل فيه أجمل من السعودية”.

من جانبها، قالت المغردة بشرى: “كل دولة فيها الزين والشين ونعم بكل الدول بس ترا اللي يضيعوا الأطفال إذا السعودي تزوج من أي دولة والسعودية كذالك فكروا بالمستقبل مو بس بالوناسة”.

أما أميرة الغامدي فقالت: “سألت أخوي هالهاشتاق قال طبعاً سعودية قلت كفو هذا أخوي اللي أعرفه الله لا يغير عليه”.

في المقابل، قال المغرد صالح: “طبعاً مغربية ما يبيلها كلام”، وأيده المغرد محمد الرأي قائلاً: “المغربية أكيد”.

وعلق صاحب حساب “الگر،يگ” قائلاً: “بالطبع مغربية فهي ست الحسن والجمال والدلع.. تعرف كيف ومتى تصحيك.. وكيف ومتى تنومك.. تعرف وش تلبس وما تلبس”.

أما صاحب “المسابر” فقال: “الثانية مغربية بحول الله.. الأولى لابد سعودية خدمة وطنيه لإرضاء الوالدين، ولكن ننصح بالمغربية وبشدة هي دواء اللي ماله دواء”.