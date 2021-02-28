أعلنت الإعلامية المصرية ” هالة سرحان ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن تلقيها لقاح فيروس كورونا خلال تواجدها في دبي .

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو للحظة حصول هالة سرحان على اللقاح وظهرت فيه وهي خائفة بعض الشئ وتردد آيات من القرآن الكريم حتى انتهت من عملية التطعيم .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” واخذت الفاكسين أثناء زيارتي لدبي الحبيبة إلي قلبي والتي أمضيت بها سنوات رئيسة روتانا ستديوز للإنتاج والتوزيع السينمائي .. حظيت برعاية تفوق الوصف وأداء وخدمة عالمية ” .

وتابعت هالة سرحان : ” جزيل الشكر والعرفان لسعادة منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة صحة دبي تجربة مذهلة في التنظيم والكرم ” .

وأضافت في تغريدة أخرى : ” بداية تجربة التطعيم في هيئة صحة دبي كنت قلقة لكن الحمدلله وجدت أعلي مستوي من التنظيم والإتقان حاجة تفرح .. الزميل الإعلامي عمر من المركز الإعلامي أسعدني بالنصائح والمتابعة في كل خطوة .. بصراحة شعب الإمارات من أطيب وأفضل الشعوب زادهم الله خيرا ” .

واخذت الفاكسين اثناء زيارتي لدبي الحبيبة الي قلبي والتي امضيت بهاسنوات رئيسةروتانا ستديوز للانتاج والتوزيع السينمائي حظيت برعاية تفوق الوصف واداء وخدمة عالميةجزيل الشكر والعرفان لسعادة منى المري المدير العام للمكتب الاعلامي لحكومة دبي وهيئة صحة دبي تجربة مذهلة في التنظيم والكرم pic.twitter.com/frl90A6E1a — Hala Sarhan (@HalaSarhan) February 27, 2021

بداية تجربة التطعيم في هيئة صحة دبي كنت قلقة لكن الحمدلله وجدت اعلي مستوي من التنظيم والاتقان حاجة تفرح الزميل الاعلامي عمر من المركز الاعلامي اسعدني بالنصائح والمتابعة في كل خطوة. بصراحة شعب الامارات من اطيب وافضل الشعوب زادهم الله خيرا pic.twitter.com/ZBNoxo8US2 — Hala Sarhan (@HalaSarhan) February 27, 2021