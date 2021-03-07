شهدت إحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) أثناء رحلتها التي كانت متجهة من باريس إلى نيودلهي واقعة اعتداء أحد الركاب على المضيفة وتشاجره مع ركاب آخرين .

وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط الطائرة إضطراريا في مطار صوفيا في بلغاريا في نحو الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الماضية .

وقال مسئول في وكالة التحقيقات الوطنية يدعى ” إيفيلو أنجيلوف ” أن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع .. ودفع هذا السلوك قائد الرحلة إلى السعي للهبوط إضطراريا في صوفيا حيث تم إخراج الراكب المشاغب من الطائرة .

ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر وفي حالة إدانته سيواجه هذا الشخص عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات .

وبعد وقت قصير استأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي .