نشرت ” سارة عيدان ” ملكة جمال العراق لعام 2017 مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من حضورها لحفل توقيع اتفاق تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل الذي تمت إقامته يوم الثلاثاء الماضي في حديقة البيت الأبيض .

وظهرت سارة عيدان في إحدى الصور برفقة رئيس الموساد الإسرائيلي ” يوسي كوهين ” .. وكتبت في تعليقها قائلة : ” التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين ” .

وتابعت : ” المجانين المؤمنون بنظريات المؤامرة سيستخدمون هذه الصورة ليكرروا ادعاءهم ( إنها عميلة موساد ) .. أتوق لذلك ” .

وأضافت : ” يوم تاريخي في البيت الابيض توقيع إتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين ” .

وأثارت هذه الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وإنه كان قد سبق وتعرضت ملكة جمال العراق إلى هجوم شديد بعد نشر صورة لها مع ملكة جمال إسرائيل وطالب المتابعون حينها بسحب جنسيتها .