حلت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” ضيفة مع الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” المذاع على محطة نجوم إف إم .

وظهرت أميرة مختار خلال الحلقة بدون الحجاب لأول مرة عقب وفاة والدتها والذي اعتادت الظهور به .

وهو الأمر الذي عرضها إلى الانتقادات والهجوم من جانب المتابعين الذين استنكروا قيامها بهذه الخطوة عقب مرور فترة قصيرة على وفاة والدتها .

وتحدثت أميرة مختار عن علاقتها وذكرياتها مع والدتها الفنانة رجاء الجداوي .. كما كشفت عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها .

فقالت : ” أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمى مكنتش بتتصل بزوجي محمد لكن خلال فترة مرضها كانت بتكلمه يوميا الساعة 7 الصبح عشان توصيه عليا وعلى روضة وكانت فى آخر أيامها تردد يا رب أميرة ” .