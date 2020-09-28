نشرت الإعلامية المصرية ” هالة سرحان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” شنت من خلالها هجوما على فتاة شابة تعمل بصناعة الحلوى عبر الإنترنت والتي تحدثت عن ظروف عملها وكفاحها من أجل لقمة العيش .
فكتبت هالة سرحان : ” إمبارح واحدة نزلت بوست إنها تكافح من أجل لقمة العيش وبدأت اعمل حلويات من البيت .. قمت سألتها وإزاي ممكن نشجعك افتكرت هتبعت تليفونها ” .
وتابعت : ” فوجئت بإنها نزلت بوست مطعم كبير ومصنع حلويات ومنيو مطبوعة بخمسين صنف .. والله عيب تنصبوا علي الناس بالطريقة دي اختشوا علي دمكم ” .
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فخرجت الفتاة المقصودة بمنشور لها للرد على ذلك والدفاع عن نفسها فكتبت قائلة : ” حضرتك بتتكلمي عني ؟ فين المطعم الكبير ده هو عشان أنا عاملة منيو بالأسعار والأصناف اللي بعملها أبقى بانصب ” .
وأضافت : ” بأي حق تفتري كده أنا مطلبتش حاجة منك ولا من غيرك .. ياريت تجيبيلي بوست المطعم الكبير ” .
وتفاعل المتابعون بتعليقاتهم على الواقعة وشنوا هجوما على هالة سرحان متهمين إياها بالتسرع في الحكم على الفتاة والتشهير بها وأكدوا على أن المشروع صغير بالفعل .