نشرت الإعلامية المصرية ” هالة سرحان ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” شنت من خلالها هجوما على فتاة شابة تعمل بصناعة الحلوى عبر الإنترنت والتي تحدثت عن ظروف عملها وكفاحها من أجل لقمة العيش .

فكتبت هالة سرحان : ” إمبارح واحدة نزلت بوست إنها تكافح من أجل لقمة العيش وبدأت اعمل حلويات من البيت .. قمت سألتها وإزاي ممكن نشجعك افتكرت هتبعت تليفونها ” .

وتابعت : ” فوجئت بإنها نزلت بوست مطعم كبير ومصنع حلويات ومنيو مطبوعة بخمسين صنف .. والله عيب تنصبوا علي الناس بالطريقة دي اختشوا علي دمكم ” .

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فخرجت الفتاة المقصودة بمنشور لها للرد على ذلك والدفاع عن نفسها فكتبت قائلة : ” حضرتك بتتكلمي عني ؟ فين المطعم الكبير ده هو عشان أنا عاملة منيو بالأسعار والأصناف اللي بعملها أبقى بانصب ” .

وأضافت : ” بأي حق تفتري كده أنا مطلبتش حاجة منك ولا من غيرك .. ياريت تجيبيلي بوست المطعم الكبير ” .

وتفاعل المتابعون بتعليقاتهم على الواقعة وشنوا هجوما على هالة سرحان متهمين إياها بالتسرع في الحكم على الفتاة والتشهير بها وأكدوا على أن المشروع صغير بالفعل .

امبارح واحدة نزلت بوست انها تكافح من اجل لقمة العيش وبدأت اعمل حلويات من البيت قمت سألتها وازاي ممكن نشجعك افتكرت هاتبعت تليفونها فوجئت بانها نزلت بوست مطعمً كبير ومصنع حلويات ومنيو مطبوعة بخمسين صنف والله عيب تنصبوا علي الناس بالطريقة دي اختشوا علي دمكم — Hala Sarhan (@HalaSarhan) September 27, 2020