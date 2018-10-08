هذا الرجل يربح 150 الف دولار في كل دقيقة تمر.. تعرفوا من هو !!

تصدر “جيف بيزوس”، مؤسس شركة “أمازون”، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة “فوربس” لأغنى (400) رجل أعمال أمريكي، بثروة بلغت 160 مليار دولار.

ونشرت مجلة “بزنس انسايدر” الأمريكية إحصائية مثيرة عن دخل بيزوس في العام والشهر واليوم والساعة، وحتى في الثانية.

وتصل أرباح بيزوس سنويا إلى 78.5 مليار دولار، وفي الشهر الواحد 6.54 مليار دولار ، وفي الأسبوع مليار ونصف دولار.

وتصل أرباح بيزوس يوميا إلى 215 مليون دولار، وفي الساعة 8.961.187 مليون دولار، وفي الدقيقة 149.353 ألف دولار، وفي الثانية 2489 ألف دولار في الثانية.

وكان مؤسس شركة مايكروسوفت “بيل غيتس”، حل في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 24 عاما، بثروة قدرها 97 مليار دولار، بعد أن أزاحه عن المرتبة الأولى مالك “أمازون”.

وجاء صاحب شركة “بيركشاير هاثاواي”، وارن بافيت، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 88.3 مليار دولار.

وهبط ترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرتبة 259 في تصنيف “فوربس”، بعد أن كان بالمركز 248 في قائمة العام الماضي، لتقدر ثروته المالية بحوالي 3.1 مليار دولار.