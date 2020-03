هذا ما كشفته دراسة 150 حالة وفاة بفيروس كورونا

أظهر تحليل بيانات أعدته محطة “أن بي سي” الإخبارية الأميركية لـ 150 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا أن معظم الضحايا كانوا من الكبار في السن، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لطفل.

وشمل التحليل الذي نشرت نتائجه، الثلاثاء، أربعة دول هي الصين والفلبين وهونغ كونغ والولايات المتحدة، وأجرى خلال الفترة من 23 يناير ولغاية الثالث من مارس الجاري.

وتشير نتائج التحليل إلى أن 128 من الضحايا كانت أعمارهم 65 سنة فما فوق، فيما كان ثمانية منهم دون سن 35 عاما، ولا يوجد بينهم أي طفل.

كما أظهر التحليل أيضا أن 104 حالة وفاة كانت لرجال، فيما توفيت 63 امرأة نتيجة الإصابة بالفيروس.

An 82-year-old woman with hypertension. A 39-year-old man with diabetes. A 68-year-old man with lung cancer.@NBCNews has analyzed media and official reports on more than 150 coronavirus deaths.

Here is what we have found. https://t.co/7xQO0Gmjsn

— NBC News (@NBCNews) March 10, 2020