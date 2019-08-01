هذه الأبراج هي الأكثر نكدا .. هل أنت منهم ؟

كشفت خبيرة الأبراج ” مني أحمد ” فى تصريحات ل ” صدى البلد ” عن أكثر الأبراج نكدا .

الذي يعتبر واحدا من أسوأ الصفات التى من الممكن أن يتصف بها أى شخص والتي تؤثر بالسلب فى علاقاته بشريك حياته أو المقربين منه .

وقالت منى أحمد أن هذه الأبراج الأكثر نكدا تتمثل في ” برج الحوت وبرج العذراء وبرج الجدي وبرج السرطان ” .

برج الحوت : صاحب النكد الاصلي ودائما يعيش في مشاحنات بينه وبين نفسه ولا يرضي ابدا بالواقع ويحب العيش في دور الحزن .

برج العذراء : دائما صانع للنكد ولا يحب المواجهة والتصالح مع الآخرين ويحكم علي الطرف الآخر بدون اي مبررات .

برج الجدي : دائما متشائم و تعبيرات وجهه توحي بأنه إنسان حاد ومعظم مواليد برج الجدى يعشقون الأجواء الحزينة ولديهم خوف من الفرح ولا يعرفون السبب .. كما يشتهر مولود الجدي بتشاؤمه وإكتئابه الملحوظ وميله نحو الجدية في تعامله مع الأشخاص والمواقف التي يواجهها .

برج السرطان : لا ينسي اي خلافات حتي إذا أعتذر الطرف الآخر ويستمر لفتره طويلة في النكد .. ويتميز صاحب برج السرطان بحساسيته الزائدة وميله الدائم نحو الإكتئاب والحزن والعزلة عند مواجهة أية مشكلة .